Kahramanmaraş'ta deprem konutları 2025'te teslim edilecek

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar alanlar için konutların yapımı devam ediyor.

Bu kapsamda, depremlerin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde hak sahipliği başvurusunda bulunulan ve yapımına karar verilen 13 bin köy tipi ev ile 47 bin kalıcı konutun tamamının temelleri atıldı.

İnşası tamamlanan konutlardan 27 bin 400'ü hak sahiplerine verildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin hemen ardından başlatılan çalışmaların gece gündüz demeden hummalı bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Ünlüer, "Bunların 2025 yılı sonuna kadar tamamını teslim etmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla 2025 yılı sonunda tüm hak sahiplerimizin taleplerini karşılamış olacağız. Hedefimiz budur. 60 bin hak sahibinin 27 bin 400'üne konutlarını teslim ettik, diğerlerinin teslimatını 2025 yılında yapacağız." diye konuştu.

Rezerv alanlardaki 16 bin konut 2025'in ilk yarısında teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca TOKİ ve Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde rezerv alanlarda başlatılan çalışmalarda da ciddi yol katedildiğini vurgulayan Vali Ünlüer, bu çerçevede 33 bin bağımsız birimin inşasının planlandığını ve ihalelerinin yapıldığını, bunlardan 16 bininin 2025'in ilk yarısında teslim edileceğini dile getirdi.

Vali Ünlüer, köy tipi konutlarda 22 bin civarında hak sahipliği olmasına rağmen 13 bin başvuru aldıklarını ve talepler doğrultusunda konutların inşasına başlanıldığını, diğer hak sahiplerinin talep etmesi durumunda onlar için de konut yapılacağını aktardı.

Sadece konut değil hastane, kamu binaları da yapılıyor

Afetzedelerin mağduriyet yaşamaması adına devletin tüm kurum ve kuruluşlarının gece gündüz çalıştığını belirten Ünlüer, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece kalıcı konut ve kırsal konutlarla uğraşmıyoruz. Onun dışında hastaneler, okullar ve kamu binalarımızı yapıyoruz. Özellikle altyapı çalışmalarımız var. İş yerleriyle ilgili çalışmalarımız var, geçici iş yerleri olsun, kalıcı iş yerleri olsun, sanayi yerlerimiz var. Yani şehrin bütün alanlarında yeniden bir şehir kurma çalışmamız devam ediyor. Şu anda da önemli bir aşama kaydettik. Hastanelerimiz bitmek üzere 400 yataklı devlet hastanemiz ocak ayında inşallah hasta kabulüne başlayacak. Yoğun bir çalışma yapıyoruz."

Fazla konutlar sosyal konut olarak kullanılacak

Mahkeme sürecinde yeni hak sahipliklerinin de oluşabildiğine işaret eden Vali Ünlüer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onları da karşılayabilmek için yedekli gidiyoruz. Altınova bölgesinde yaptığımız konutların bir kısmı da bu anlamda sosyal konut olarak kullanılacak. Güneşevler ve Doğukent civarında bir bölümü de kamulaştırarak orada büyük bir alanda 7 bin konut üretiyoruz. Halbuki orada bizim 5 bin 500 hak sahibimiz var. Dolayısıyla oralardan artırdıklarımızla da şu anda mali duruma uygun olmayan kardeşlerimize de sosyal konut olarak TOKİ'mizin ve Emlak Konutumuzun dağıtma imkanı olacak."