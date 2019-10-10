Türkiye
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor10 Ekim 2019 Perşembe 23:01 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 23:06
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen mühimmat ve zırhlı muharebe aracı (ZMA) yüklü tır konvoyu, kente ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine giden konvoyun, buradaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: suriye sınırı askeri sevkiyat barış pınarı harekatı