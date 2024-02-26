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Türkiye
İHA 26.02.2024 14:34

Sürekli kaza yaptığı otomobilini binaya astı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürekli kazaya karışan sürücü, otomobilini yaşadığı binanın duvarına astı.

Sürekli kaza yaptığı otomobilini binaya astı

Alanya Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkiinde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Aydın, otomobiliyle geçtiğimiz gün kazaya karıştı. Aydın, ardından otomobilini evinin önünde dört gün bekletti. Ayan, daha sonra vinç yardımıyla iki katlı müstakil evinin çatısından halatla ile aracını binanın dışına astı. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki 32 yaşındaki otomobili duvarda asılı görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Evin duvarında adeta şaha kalkmış şekildeki otomobilin görüntüsü mahalle halkını da şoke etti. Görenleri hayrete düşürecek şekilde duran otomobilinin kazaya karışmadığını iddia eden Aydın, başka araçlara ve duvarlara çarpması sebebiyle otomobilini iple bağlama şeklinde bir ceza verdiğini söyledi.

Sürekli kaza yaptığı otomobilini binaya astı

"Arıza kimde diye düşündüm, arıza arabada"

Otomobilin içinde bir şeye ihtiyacı olduğu zaman merdiveni kullandığını dile getiren Aydın, otomobilin kimseye zararının olmadığını ifade etti.

Sürekli kaza yaptığı otomobilini binaya astı

Zaman zaman asılı şekildeki otomobilinden müzik dinleyen Aydın, gelen tepkilerle ilgili ise, "Otomobilimle küçüklü kazalara karıştım. Bir ay önce ehliyetim gitti. Arıza kimde diye düşündüm, arıza otomobilimde. O yüzden astım otomobilimi. 4 gündür, 200 bin lira karım var" dedi.

Sürekli kaza yaptığı otomobilini binaya astı

Aydın, otomobilini yaklaşık 2 yıl boyunca buradan indirmeyeceğini sözlerine ekledi.

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