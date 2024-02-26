6 Şubat depreminde Adıyaman'da binanın yıkılma anı kamerada

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Adıyaman Yenimahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Binanın yıkılma anı ve insanların yaşadığı panik amatör kameralara yansıdı.
Depremin üzerinden geçen bir yılın ardından binanın yıkıldığı yer ve çevresi yeniden görüntülendi.
Binanın yeri görüntülendi
Yıkılan binaların yerinin boş arazi olarak kaldığı görüldü.
Mahalle sakini Ayşe Göçer, "Bu bina ikinci depremde gitti. Buradaki binalar tek tek yıkıldı. Bazısı birinci, bazısı ikinci depremde yıkıldı" dedi.