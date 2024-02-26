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Türkiye
İHA 26.02.2024 14:21

6 Şubat depreminde Adıyaman'da binanın yıkılma anı kamerada

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'daki bir binanın yıkılma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Adıyaman Yenimahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Binanın yıkılma anı ve insanların yaşadığı panik amatör kameralara yansıdı.

Depremin üzerinden geçen bir yılın ardından binanın yıkıldığı yer ve çevresi yeniden görüntülendi.

Binanın yeri görüntülendi

Yıkılan binaların yerinin boş arazi olarak kaldığı görüldü.

Mahalle sakini Ayşe Göçer, "Bu bina ikinci depremde gitti. Buradaki binalar tek tek yıkıldı. Bazısı birinci, bazısı ikinci depremde yıkıldı" dedi.

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