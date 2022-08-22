Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 01:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibine silahlı saldırı
[Fotograf: AA]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim sırasında arandığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibine yönelik silahlı saldırıda 3 polis memuru yaralandı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim sırasında arandığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibine yönelik silahlı saldırıda 3 polis memuru yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinden arandığı belirlenen Tahir G'yi gözaltına almak istedi.
Polise direnen şüphelinin yer aldığı gruptan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı.
Durumun telsizle bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.
Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Adana Polis Denetim Uyuşturucu
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