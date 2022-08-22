Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan bataklığa saplandı
[Fotograf: AA]
Batman'ın Beşiri ilçesinde bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu.
Kesiktaş köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan çoban, petrol atığı olan bir bataklığa saplanmış sırtlanı fark etti.
Çoban durumu Batman itfaiyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) bildirdi.
Ekipler, sırtlanın mahsur kaldığı bataklığa geldi.
İtfaiye erleri, uzun uğraşların ardından nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanı mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Ekipler, nefes almayan sırtlana bir süre kalp masajı yaptı, hayvan yapılan müdahaleye rağmen öldü.
Etiketler: Batman
Son Haberler
- 00:50
- 00:36
- 00:32
- 00:31
- 00:28
Sıradaki Haber
Düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz