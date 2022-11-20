Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 04:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sultangazi'de silahlı kavga: 5 araca mermi isabet etti
[Fotograf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Park halindeki 5 araca mermi isabet etti. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Esentepe Mahallesi'ndeki iki grup arasında, saat 23.00 sıralarında silahlı kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, park halindeki 5 araca mermi isabet ettiğini belirledi. Çevrede çok sayıda boş kovan bulundu.
Civardaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
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