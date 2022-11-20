Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da iki katlı ev alev alev yandı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Arifağa Mahallesi'nde Hasan Topçu'ya ait 2 katlı evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kimsenin bulunmadığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, evde hasara yol açtı.
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