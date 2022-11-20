Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 04:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da motosiklet sulama kanalına düştü: 1 ölü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Recep Ardıç yönetimindeki motosiklet, Azizabat Mahallesi Kendirli mevkiinde sulama kanalına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kanaldan çıkarılan Ardıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ardıç'ın cesedi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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