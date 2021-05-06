İstanbul'un birçok noktasında tarihi eser bahanesiyle çukurlar açarak define arayanlar, bu defa da Sultangazi Şehir Ormanları'nın Yayla Mahallesi bölümüne dadandı. Define avcıları orman içerisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde çukurlar açtı, ormanda neredeyse kazılmadık yer bırakmadı.

Ormana gidenler için büyük tehlike oluşturan çukurlar görenleri şaşkına çevirirken, derin çukurların açık bırakılmasından endişe duyan mahalle sakinleri ise bir an önce önlem alınmasını istedi.

"İçine girsem beni bir daha kimse bulamaz"

Mahalle sakinlerinden Emin Aslan, "Biz Yayla Mahallesi'nde oturuyoruz. Buraya eşimizle, dostumuzla piknik yapmaya geliyoruz. Burada sözde define arıyorlar. Ormanın her yeri böyle delik deşik. Sıra sıra gidiyor bu çukurlar. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Bazı çukurlar oldukça kat kat derin. İçine girsem beni bir daha kimse bulamaz. Bu bölümde tarihi bir yer yok. 'Tarihi eser var' diye kazıyorlar. Filmlerden gördüğümüz bir haritayı ellerine alıp burada kazı yapıyorlar" dedi.