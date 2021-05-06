Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde gümrük kaçağı 96 kilo 700 gram nargile ve 10 kilogram pipo tütünü, 374 bin 600 makaron ile 4 bin 50 sigara kağıdı ele geçirildi.

Ekipler, 4 şüpheli hakkında işlem yaptı.