Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 374 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da 374 bin 600 kaçak makaron, 96 kilo 700 gram nargile, 10 kilogram pipo tütünü ve 4 bin 50 sigara kağıdı ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde gümrük kaçağı 96 kilo 700 gram nargile ve 10 kilogram pipo tütünü, 374 bin 600 makaron ile 4 bin 50 sigara kağıdı ele geçirildi.
Ekipler, 4 şüpheli hakkında işlem yaptı.
Etiketler: Makaron Kaçakçılık
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