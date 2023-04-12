Sultangazi'de elektrik kablolarındaki patlama geceyi aydınlattı

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1397 Sokak'ta önceki gece saat 03.30 sıralarında elektrik direklerinde bulunan kablolarda art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sırasında kıvılcımlar sokağa yayıldı.

Sesler üzerine panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Bazı mahalle sakinleri ise, park halindeki araçlarının zarar görmesini engellemek için başka yere çekti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve enerji şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle hattaki elektrik akımı kesildi.

Yaklaşık 3 saat elektrik kesintisinin yaşandığı sokağa, yapılan çalışmaların ardından yeniden enerji verildi. Elektrik direğinde oluşan patlama anları ise, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.