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Türkiye
AA 12.04.2023 09:36

Giresun'da engelli asansörünün elektronik aksamları çalındı

Giresun'da, bir üst geçitteki engelli asansörünün mekanik panosunda bulunan ana kart ve sürücü kartları çalındı.

Giresun'da engelli asansörünün elektronik aksamları çalındı

Giresun Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların sahil ve deniz ile buluşmasını kolaylaştırmak adına hayırsever iş insanlarının desteğiyle kısa süre önce faaliyete alınan üst geçit engelsiz ulaşım asansöründe hırsızlık gerçekleştirildiği belirtildi.

40 bin liralık kamu zararı tespit edildi

İhbar üzerine söz konusu yerde emniyet ve zabıta ekiplerinin inceleme yaptığı aktarılan açıklamada, "İnceleme sonucu 2 ana kart ve 2 sürücü kartının asansör mekanik panolarından söküldüğü tutanak altına alınmış olup, 40 bin liralık kamu zararı tespit edilmiştir. Gerekli malzeme tedarikinden sonra üst geçit engelsiz ulaşım asansörümüz yeniden aktif hale getirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma başlatıldı

Açıklamada, "vicdan dışı hareketi sergileyen" kişi ya da kişilerin tespiti için gerekli adli soruşturmanın başlatıldığı ve sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

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Giresun Hırsızlık
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