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Türkiye
TRT Haber 12.04.2023 09:14

16 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Adana, Osmaniye ve Hatay'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

16 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Deprem bölgesindeki iller arasında bulunan Adana, Osmaniye ve Hatay'da yerel kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

16 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

16 il için uyarı

Gökgürültülü ve kuvvetli yağış beklenen, Adana, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hatay, Mardin, Muş, Van, Osmaniye için "sarı", Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

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