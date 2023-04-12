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Türkiye
İHA 12.04.2023 08:26

Enkazlar kalktı binaların yerini boş meydanlar aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.

Enkazlar kalktı binaların yerini boş meydanlar aldı

En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı.

Enkazlar kalktı binaların yerini boş meydanlar aldı

Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı. Öte yandan yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti.

Enkazlar kalktı binaların yerini boş meydanlar aldı

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları dron ile görüntülendi. Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Ramazan sonrası enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da şu ana kadar yüzde 36'sına kadar acil yıkılacak yada yıkılmış binaların enkazının kaldırıldığını belirterek, planlarının ramazan ayından sonraki ilk 10 günde bunu tamamlamak olduğunu bildirdi.

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Enkazlar kalktı binaların yerini boş meydanlar aldı
Enkazlar kalktı binaların yerini boş meydanlar aldı
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