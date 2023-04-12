Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 12.04.2023 06:42

Manisa'da 'saadet zinciri' vakası: 60 milyonla kayıplara karıştı

Manisa'da bir marketler zincirinde bölge sorumlu müdürü olan İ.A.'nın, çok sayıda kişiyi toptan şeker alıp, pazarlayarak, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.

Manisa'da 'saadet zinciri' vakası: 60 milyonla kayıplara karıştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne son bir haftada başvuran 5 kişi, bir marketler zincirinin Alaşehir, Salihli, Turgutlu ilçeleri sorumlu müdürü İ.A., tarafından 'saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıldıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu.

Mağdurlar, İ.A.'nın 6 ay önce toptan şeker alıp pazarlayıp, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle çok sayıda kişiden çeşitli miktarlarda para toplayıp, 10 gün önce ortadan kaybolduğunu belirtti.

İ.A.'nın telefonlarına cevap vermemesi ve işe gelmemesi üzerine gittikleri evini de satılığa çıkardığını öğrendiklerini belirtip, dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İ.A.'nın bu yöntemle aralarında market çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. Polis, İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu marketin çalışanları ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ETİKETLER
Manisa Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Düzce'de otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:26
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 35 hava aracı ve 8 gemi tespit edildi
06:22
Meksika'da 18 çukurdan 20'den fazla ceset çıkarıldı
06:19
Blinken'den "hedefimiz Çin'le soğuk savaş değil" mesajı
06:16
Avusturya sınır kontrollerini 6 ay daha uzatmak istiyor
06:16
Düzce'de otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
06:13
Ekvador'da limana silahlı saldırı: 8 balıkçı öldü
Enkaza dönen Hatay'da adeta meydanlar oluştu
Enkaza dönen Hatay'da adeta meydanlar oluştu
FOTO FOKUS
AK Parti'nin seçim şarkısı: 'Söyle'
AK Parti'nin seçim şarkısı: 'Söyle'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ