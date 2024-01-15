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Türkiye
AA 15.01.2024 09:17

Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de  özel bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait olan ve burada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı çıkan yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1'i ağır 2 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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