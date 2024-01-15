Açık -3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 15.01.2024 08:03

Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 18 kişi yakalandı

Sosyal medya üzerinden Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimize yönelik provokatif amaçlı, bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap tespit edildi. Yurt içindeki 18 kişi yakalandı. Yurt dışındaki 133 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 18 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18’inin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 19 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya
Sıradaki Haber
Silah kaçakçılarına 'Mercek-9' operasyonu: 2 bin 36 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
08:28
BM yetkilisi: İsrail Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını engelliyor
08:22
Kanada'da konut krizinin faturası yabancı öğrencilere kesilecek
08:17
Kolombiya Cumhurbaşkanı: Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti
08:14
İsrail, 200 Filistinliye "kendi evlerini yıkmaları" için tebligat gönderdi
08:24
Silah kaçakçılarına 'Mercek-9' operasyonu: 2 bin 36 gözaltı
Gazze'deki prematüre bebeklerin yaşamı elektrik kesintileri nedeniyle "ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya
Gazze'deki prematüre bebeklerin yaşamı elektrik kesintileri nedeniyle "ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya
FOTO FOKUS
Sibirya'da yolları kaynar su bastı
Sibirya'da yolları kaynar su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ