Açık -3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.01.2024 07:47

Bolu'da seyir halindeki tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde tır sürücüsü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durdu. Sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Bolu'da seyir halindeki tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden Abdurrahman B. yönetimindeki tır, 2. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yolda makasladı.

Tırın kaza yaptığını gören bir ticari taksi sürücü ile yolcu otobüsünde bulunan yolcular tır sürücüsüne yardım ederek, bulunduğu yerden kurtardı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüye ilk müdahaleyi taksi sürücüsü ve yolcular yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tır sürücüsü Düzce'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
Bolu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Beylikdüzü'nde hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
08:28
BM yetkilisi: İsrail Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını engelliyor
08:22
Kanada'da konut krizinin faturası yabancı öğrencilere kesilecek
08:17
Kolombiya Cumhurbaşkanı: Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti
08:14
İsrail, 200 Filistinliye "kendi evlerini yıkmaları" için tebligat gönderdi
08:22
Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 18 kişi yakalandı
Gazze'deki prematüre bebeklerin yaşamı elektrik kesintileri nedeniyle "ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya
Gazze'deki prematüre bebeklerin yaşamı elektrik kesintileri nedeniyle "ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya
FOTO FOKUS
Sibirya'da yolları kaynar su bastı
Sibirya'da yolları kaynar su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ