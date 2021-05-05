İstanbul Sultanbeyli Kaymakamlığı, sırası geldiği halde koronavirüs aşısı yaptırmayanlar için özel ekipler oluşturdu.

"Aşı Bilgilendirme Ekipleri" kapı kapı dolaşıp bilgilendirme yapıyor.

Aşı olmaktan korkanların uzman ekiplerce ikna edilerek çekinceleri gideriliyor.

Randevu almakta zorlananların randevuları oluşturuluyor, gitme imkanı olmayanlar ise aşı için hastaneye götürülüyor.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü İlknur Tatarkula, destek oldukları kişilere hem temizlik malzemesi hem de gıda yardımı verdiklerini, aşı konusunda da bilgilendirme yaparak bu kişilerin aşılanmalarını sağladıklarını söyledi.

Proje ile çok sayıda kişiye ulaşıldı. Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Kaya, aşı oranlarını artırmaya çalıştıklarını, şu ana kadar Sultanbeyli'de 65 yaş üzerinde 15 binin üzerinde kişiyi aşıladıklarını söyledi.

Aşılama çalışması, muhtarlar ve diğer ilgili birimlerin desteğiyle sürüyor.