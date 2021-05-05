Kurucaşile ilçesine bağlı Kale köyünde eşi Fatma Eray ile yaşayan emekli madenci Hüseyin Eray, önceki gün saat 16.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kayboldu.

Yaşlı adamı bulmak için jandarma, Bartın, Sakarya ve Zonguldak AFAD ekipleri ve köylüler arama çalışması yaptı.

Bugün saat 13.00 sıralarında jandarma iz takip köpeği "Pati" ile yapılan aramalar sırasında Hüseyin Eray evine 5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bulundu.

Bitkin düşen Eray, jandarma ekipleri tarafından sedyeyle taşınarak yola çıkarıldı.

Sağlık ocağına götürülen Eray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.