Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 14:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın'da kaybolan yaşlı adam 45 saat sonra bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Hüseyin Eray, jandarma iz takip köpeği "Pati" ile yapılan 45 saatlik arama sonucu bulundu. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kurucaşile ilçesine bağlı Kale köyünde eşi Fatma Eray ile yaşayan emekli madenci Hüseyin Eray, önceki gün saat 16.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kayboldu.
Yaşlı adamı bulmak için jandarma, Bartın, Sakarya ve Zonguldak AFAD ekipleri ve köylüler arama çalışması yaptı.
Bugün saat 13.00 sıralarında jandarma iz takip köpeği "Pati" ile yapılan aramalar sırasında Hüseyin Eray evine 5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bulundu.
Bitkin düşen Eray, jandarma ekipleri tarafından sedyeyle taşınarak yola çıkarıldı.
Sağlık ocağına götürülen Eray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: AFAD
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