Beykoz Riva Deresi'nde yıllardır süren kirlilik son günlerde yine arttı.

Yüzeyi atıklarla kaplanan derede balık ölümleri arttı. Ölen balıkların yüzeye çıktığı derede suyun rengi siyaha döndü.

Diğer canlıların da yaşam savaşı verdiği derenin dibini ise balçık kapladı.

"Evlerde duramıyoruz"

Bozhane Mahallesi'nde yaşayan Metin Türk, derenin durumundan rahatsız olduklarını söyledi.

Kurt, "Ömerli tarafındaki fabrikaların atıkları dereyi bu hale getiriyorlar. Haliç'ten daha kötü oldu. Yaz geliyor, sinekler başladı, koku başladı, evlerde rahat yatamıyoruz, uyuyamıyoruz. Bir an önce birilerinin buna önlem alması lazım. Kurbağa bile yaşamıyor" dedi.

"Kanalizasyon gibi akıyor"

Doğma büyüme Bozhaneli olan Cem Güleç ise, "Kesinlikle doğal bir kirlilik değil. Açık kanalizasyon gibi akıyor. Hiç bir balık yaşamıyor. Dere her geçen gün daha kötüye gidiyor. Çevrede denetlenmeyen, arıtması olmayan fabrikalar var. İSKİ'ye bağlı arıtma tesisi var. Netleşmiş bir durum yok ama derenin bu kirliliğinde, arıtılmadan verilen suyun olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Eskiden burada buğday yıkanıyordu"

26 senedir mahallede yaşayan bir vatandaş, derenin önceki zamanlardaki temizliğini şu sözlerle anlattı:

"Burada balık tutup yiyorduk. Sudan faydalanıyorduk. Vatandaşlar bahçesini suluyordu. Şimdi sulanacak bir vaziyeti yok. Balığın eseri kalmadı. Burada buğday bile yıkanıyordu, Millet içiyordu bu suyu."

İSKİ inceleme yaptı

Öte yandan İSKİ'den gelen bir grup, dere ve çevresinde incelemelerde bulundu. Muhtar ve mahalleliyle görüştü.

Çalışma yapılmıştı

Geçtiğimiz yıl yaşanan kirlilik sonrası Beykoz Belediyesi yetkilileri, bölgede bulunan İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artan nüfusla birlikte yetersiz kaldığını ve bu nedenle atık suların dere suyuna karıştığını söylemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de derede çalışma yapmıştı.