YSE kavşağında ilerleyen Adem Pabutçu idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Selçuk Uzunay'ın kullandığı minibüsle çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Pabutçu, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Adem Pabutçu ile kazada yaralanan diğer sürücü Selçuk Uzunay, sağlık görevlilerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; otomobilin önce bariyerlere daha sonra da yaya geçidinin beton ayağına çarptığı ve minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı.