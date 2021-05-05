İstanbul Esenyurt'ta tek başına yaşayan Pakistan uyruklu M.S., bir kaç gün işe gitmeyince patronu durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri M.S'nin Pakistan'da yaşayan ailesine ulaştı. Yapılan inceleme sonucunda kimliği belirsiz kişilerin M.S.'yi kaçırdığı ve işkence videolarının da aileye gönderildiği öğrenildi. Zanlılar M.S'yi serbest bırakmak için 50 bin avro fidye istedi.

Polis, fidyecilerin istediği miktarda sahte para hazırlattı. Haramidere Metrobüs Durağı buluşma yeri olarak belirlendi. Para alışverişi esnasında 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Arnavutköy'de bir eve operasyon düzenlendi. Günlerdir korku içinde bekleyen Pakistanlı genç kurtarıldı.

Baskında 4 şüpheli daha yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Pakistan uyruklu 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.