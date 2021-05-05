Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 6,95 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 09.42'de gerçekleşti.
Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında kaydedilen sarsıntı 4 büyüklüğünde.
Etiketler: Deprem
Sıradaki Haber
Manisa'nın "dumanlı papaz" eriğinde hasat başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz