Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'ın "Sahur Alayı", tam kapanmanın gölgesinde geçti
Elazığ'da her sene gerçekleştirilen "Sahur Alayı", bu sene tam kapanmanın gölgesinde geçti. Çalan davul ve klarnetin tadını ise gece çalışan temizlik görevlileri oynayarak çıkardı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanmada sokaklar boş kaldı.
Elazığ'da, her ramazan ayının 23'üncü gecesi yapılan "Sahur Alayı", COVID-19 tedbirlerinden dolayı bu yıl yapılamadı. Ancak bir mahalle muhtarı, Elazığlılar'a moral vermek için mahallelerde davul ve klarnet çaldırdı.
Gece saatlerinde çalışan belediye görevlileri de bu anı değerlendirdi. Ekipler ele ele tutuşmadan, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak halay çekti.
Oynayan temizlik görevlilerine Elazığlılar da balkonlardan katıldı.
Etiketler: Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz