Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanmada sokaklar boş kaldı.

Elazığ'da, her ramazan ayının 23'üncü gecesi yapılan "Sahur Alayı", COVID-19 tedbirlerinden dolayı bu yıl yapılamadı. Ancak bir mahalle muhtarı, Elazığlılar'a moral vermek için mahallelerde davul ve klarnet çaldırdı.

Gece saatlerinde çalışan belediye görevlileri de bu anı değerlendirdi. Ekipler ele ele tutuşmadan, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak halay çekti.

Oynayan temizlik görevlilerine Elazığlılar da balkonlardan katıldı.