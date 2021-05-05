Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan, geceden itibaren ise güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.