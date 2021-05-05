Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan, geceden itibaren ise güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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