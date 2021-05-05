Aksaraylı çiftçi, tarlasına giderken ayağı kırık ve kanlar içinde bir tay gördü.

Belediye işçisi, yaralı tayın bu haline dayanamadı.

[Fotoğraf: İHA]

Hemen kamyonetiyle hayvanı belediyenin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

[Fotoğraf: İHA]

Burada belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaralı taya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ayağı alçıya alınan taya antibiyotik tedavisi uygulandı.

Geriye, belediye işçisi ile tayın, izleyenlerin içini ısıtan görüntüsü kaldı.