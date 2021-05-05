Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 06:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaralı tayı önce tedavi ettirdi, sonra sarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray'da bir çiftçi, yol kenarında yaralı bir tay olduğunu fark etti. Hemen hayvanı kamyonetine aldı, bakım merkezine götürdü. Belediye görevlisinin tedavi sonrası taya sarıldığı görüntüler ise yürekleri ısıttı.
Aksaraylı çiftçi, tarlasına giderken ayağı kırık ve kanlar içinde bir tay gördü.
Belediye işçisi, yaralı tayın bu haline dayanamadı.
[Fotoğraf: İHA]
Hemen kamyonetiyle hayvanı belediyenin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
[Fotoğraf: İHA]
Burada belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaralı taya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ayağı alçıya alınan taya antibiyotik tedavisi uygulandı.
Geriye, belediye işçisi ile tayın, izleyenlerin içini ısıtan görüntüsü kaldı.
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