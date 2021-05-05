Arnavutköy'deki garaja götürülen ve içinde yolcu olmayan İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüs, Kayaşehir mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden şoför Hüseyin Çakır, otobüsü yol kenarında durdurdu. Çakır, yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Bu sırada yoldan geçen özel bir firmaya ait vidanjör sürücüsü, vidanjörle yangına müdahale ederek söndürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Yangın tüpü ile müdahale ettim"

Yanan otobüsün şoförü Hüseyin Çakır şunları söyledi:

“Seferi bitirdim. Garaja gidiyordum. Birden otobüsün arkasından dumanlar gördüm. Aracı sağa çekerek yangın tüpü ile yangını söndürdüm. Yoldan geçen vidanjörden su takviyesi alarak yangını söndürerek, aracımızı tamamen güvenlik altına aldık."