Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 02:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de minibüs takla attı: 16 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Kazada yaralanan 16 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'ten yola çıkan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kızlaç tüneli içinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Osmaniye, Bahçe ve Düziçi'ndeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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