Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 05:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın geri ittiği 39 göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı. Göçmenler, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan Sahil Güvenlik
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