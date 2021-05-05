Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 57 kişiye 51 bin 300, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişiye ise 2 bin 700 lira ceza kesildi.

Ekipler, 612 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 18 iş yerine işlem yapıldı.