Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 11:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mesut Özil'den ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla Türkiye'nin 41 ilinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırdı.
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor.
Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi.
Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı.
Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine gönderilirken, vatandaşlar da yardımları için Özil'e teşekkürlerini iletti.
Etiketler: Fenerbahçe Mesut Özil Ramazan Ayı
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