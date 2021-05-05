Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor.

Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi.

Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı.

Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine gönderilirken, vatandaşlar da yardımları için Özil'e teşekkürlerini iletti.