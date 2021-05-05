Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde son finalist belli oluyor
[Fotoğraf: AA]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist bugün oynanacak Chelsea-Real Madrid yarı final rövanş maçı sonrası belli olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son finalist bugün belli olacak.
İspanyol ekibi Real Madrid 1-1'in rövanşında bugün 22.00'de Stamford Bridge Stadı'nda İngiliz kulübü Chelsea'ye konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist, 2-1'in rövanşında Paris Saint Germain'i sahasında da 2-0 ile geçerek tarihinde ilk kez finale yükselen Manchester City olmuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.
Etiketler: Real Madrid UEFA Avrupa Ligi
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