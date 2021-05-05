Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir batında yediz doğuran koyunun kuzuları biberonla besleniyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Halil İbrahim ve Saliha Demirci çiftine ait koyun, bir batında 7 kuzu doğurdu. Annelerinin emzirmekte güçlük çektiği kuzular biberonla besleniyor.
Fethiye'de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan 74 yaşındaki Saliha Demirci'nin koyunu bir batında yediz doğurdu.
Doğum karşısında şaşkınlık yaşayan Demirci, müjdeli haberi kızıyla paylaştı.
Biberonla besliyorlar
Ancak kuzulardan biri kısa süre sonra öldü. Saliha Demirci, annelerinin sütü yetersiz kalan kuzuları biberonla beslemeye başladı.
Koyununun ilk defa yediz doğurduğunu söyleyen Demirci, "7- 8 koyunum var. Koyun kuzuluyor, kuzuladıkça çoğalıyor. İlk kez yediz doğurdu. Süt yetersiz geldiği için süt sağıp biberonla veriyorum" dedi.
Etiketler: Hayvancılık
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