Fethiye'de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan 74 yaşındaki Saliha Demirci'nin koyunu bir batında yediz doğurdu.

Doğum karşısında şaşkınlık yaşayan Demirci, müjdeli haberi kızıyla paylaştı.

Biberonla besliyorlar

Ancak kuzulardan biri kısa süre sonra öldü. Saliha Demirci, annelerinin sütü yetersiz kalan kuzuları biberonla beslemeye başladı.

Koyununun ilk defa yediz doğurduğunu söyleyen Demirci, "7- 8 koyunum var. Koyun kuzuluyor, kuzuladıkça çoğalıyor. İlk kez yediz doğurdu. Süt yetersiz geldiği için süt sağıp biberonla veriyorum" dedi.