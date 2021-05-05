Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 13:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rögara düşen tilki yavrularını itfaiye kurtardı
Burdur'da rögara düşen 4 yavru tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Burdur merkez Şeker İşçi Evleri Mahallesi'nde rögara düşen 4 yavru tilkiyi görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yavru tilkileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Kurtarılan tilkiler doğaya salındı
Rögara giren bir itfaiye eri, içerideki yavruları tek tek çıkardı. Kurtarılan tilki yavruları doğaya salındı.
Yavru tilkilerin rögardan çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı.
Haber: Mesut Pala
Etiketler: İtfaiye
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