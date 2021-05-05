Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 27 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 27 evde karantina uygulamasına başlandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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