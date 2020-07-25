Haber Giriş: Kaynak: AA
Sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu, diğeri kayıp
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına girerek akıntıya kapılan 2 kuzenden birinin cesedine ulaşıldı.
Merkez Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Ali ve İmam Erkan akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı.
Aramalarda, kuzenlerden İmam Erkan, kanala girdikleri yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Erkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dalgıç polislerin kanal boyunca Ali Erkan'ı arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: sulama kanalı dalgıç polis boğulan kuzenlerSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:25
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