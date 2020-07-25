Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'ya bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı dün Gölbaşı uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 255 paket halinde 55 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.