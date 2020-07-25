Haber Giriş: Kaynak: AA
Durdurulan araçtan 55 kilogram uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Başkentte yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 55 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'ya bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı dün Gölbaşı uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 255 paket halinde 55 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu ankara il emniyet müdürlüğüSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:31
Son Haberler
- 15:35
- 15:20
- 15:18
- 15:21
- 15:05
Sıradaki Haber
Amasya çevre yolu hizmete açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz