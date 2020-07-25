11,3 kilometrelik çevre yoluyla transit geçiş Suluova-Amasya yolundan ayırıp, Amasya'nın güneybatısından geçerek Amasya-Turhal yoluna bağlandı.

Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergah boyunca toplam uzunluğu 3,3 kilometre olan 2 adet çift tüp tünel, 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 2 adet çift köprü ve 3 adet tek köprü olmak üzere 14 adet yapı inşa edildi.

Yolun aktif hale gelmesiyle yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişi baypas edilerek, transit trafik şehir dışına alındı. Projeyle seyahat süresi 30 dakikadan 7 dakikaya inecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya Çevre Yolu Projesi'nin önemini TRT Haber canlı yayınında anlattı, ulaşım ve altyapı yatırımlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya Çevre Yolu Projesi'nin önemini @trthaber'de anlatıyor.

https://t.co/1iIeOIUVXh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 25, 2020

[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Amasya çevre yolu Amasyalıların yaşam kalitesini yükseltecek"

Sadece Amasyalılar değil Türkiye ve çevre iller için değerli bir proje. Bu proje bittiğinde Amasya şehiri içindeki trafik sıkışıklığı ve egzoz emisyonda çok büyük bir azalma olacak. Amasyalıların yaşam kalitesi çok çok daha yükselecek.

"Ülkemizin her köşesinde bir çalışmamız var"

Bütün dünya salgın süreci yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bütün ülkeler adeta maske savaşları yaşarken biz hiçbir tedbirimizi elden bırakmadan işlerimizi bir bir bitiriyoruz, açılış yapıyoruz. Bu süreçte bile açılış yapıyoruz. Ülkemizin her köşesinde bir çalışmamız var. Bunlar hep halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için olan projeler. Bugün Amasya'dayız, yarın başka bir yerde olacağız.

"Demir yolunda çok büyük atılımlar var"

Demir yolunda çok büyük atılımlar var. Hızlı tren hatlarımızı bir bir hizmete alacağız. İnşallah Ankara-Sivas'ı bu yıl içinde hizmete alacağız. Konya-Karaman arasını hizmete alacağız. Mersin-Adana-Gaziantep hattını devreye alacağız. Ankara-İzmir hızlı tren hattı devam ediyor. Bursa'yı Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlıyoruz.

"Ulaştırma ve altyapı projelerinin ülke ekonomisine çok büyük katkıları var"

Ulaştırma ve altyapı projelerini sırf bir proje olarak görmemek lazım. Biz 1 birim maliyet yatırım yapıyorsak bu çok kısa sürede bize 10'larca birim olarak geri dönüyor. Bunlar hem yaşam kalitesi olarak dönüyor, hem üretim olarak, istihdam olarak dönüyor. Ülke ekonomisine çok büyük katkıları oluyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her noktasına, her köşesine halkımızın yaşam standartlarını yükselten projeler yaparken; bir taraftan, turizmi, tarımı ve istihdamı artırıyoruz.