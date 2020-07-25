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Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Bingöl-Elazığ kara yolunda seyir eden otomobil, yolda seyir eden başka bir otomobile çarptı.
Kazada yaralanan ikisi ağır 7 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Mehmet Ali Koç ile Veysi Türküncü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Bingöl Elazığ Bingöl kazaSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:41
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