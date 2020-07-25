Bingöl-Elazığ kara yolunda seyir eden otomobil, yolda seyir eden başka bir otomobile çarptı.

Kazada yaralanan ikisi ağır 7 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Ali Koç ile Veysi Türküncü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.