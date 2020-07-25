Nizip Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede yürütülen filyasyon çalışmaları çerçevesinde, 16 evde yaşayan 74 kişi için karantina kararı verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu evlerin bulunduğu yerlere uyarı notları asılarak, güvenlik şeridi çekildi.

7 hanede uygulanan karantina sona erdi

7 hanedeki 28 kişiye uygulanan karantina süreci ise sona erdi.

Öte yandan, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarlarla bir araya gelerek, ilçedeki COVID-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gün geçtikçe ilçede vakaların arttığına dikkati çeken Şahin, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.