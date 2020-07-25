Haber Giriş: Kaynak: DHA
Akaryakıt istasyonu çalışanı tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir tır sürücüsü, önünde seyreden otomobil sürücüsünün ani frene basması sonucu kaza yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt istasyonu çalışanı tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, geçen perşembe günü Gökkaya Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Tır sürücüsü, önünde seyreden otomobilin ani frene basması sonucu kaza yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı.
Akaryakıt istasyonunda çalışan görevli tırın altına kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: tır son anda kurtuldu Manisa kaza videosu ahmetliSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:59
Son Haberler
- 13:05
- 13:02
- 12:50
- 12:52
- 12:42
Sıradaki Haber
Kılıçla hutbe geleneği ne anlama geliyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz