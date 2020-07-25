Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kaplan Opersayonu kapsamında terör örgütü PKK'ya geçit vermiyor. Teröristlere karşı operasyonlar hız kesmeden, kararlılıkla sürüyor.

#PençeKaplan Operasyonu’nda arama tarama faaliyetleri sonucu tespit edilen depoda terör örgütü PKK’ya ait; 63 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 50 adet roketatar mühimmatı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.https://t.co/l37R4zjlOG pic.twitter.com/MUvr4JsiCg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2020

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda arama tarama faaliyetleri sonucu örgüte ait bir depo tespit edildi.



Cephanelik gibi kullanılan depoda terör örgütü PKK’ya ait; 63 AK-47 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 av tüfeği, 50 adet roketatar mühimmatı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.