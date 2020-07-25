Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rize'de yolun çökme anı kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Rize'de belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması yapılan yol çöktü. Yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
Rize'nin Paşakuyu Mahallesi'nde, belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması başlatıldı.
Çalışmanın yapıldığı bölgede, yağmurun da etkisiyle yumuşayan yol çöktü.
Çökme esnasında yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anları, bir iş yerinin kamerası kaydetti.
Etiketler: yol çökmesi Rize göçük rize Paşakuyu MahallesiSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:37
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