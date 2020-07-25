Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Arnavutköy'de iş yerinde patlama: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Arnavutköy'de bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İslambey Mahallesi Çamlıçeşme Sokak'ta "polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir iş yerinde, gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda biri ağır olmak üzere yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Patlama anı kamerada
İş yerindeki patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla dumanların yükseldiği iş yerindeki çalışanların kendilerini dışarıya attığı görülüyor. Bu sırada çevredekiler yardıma koşuyor.
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