İslambey Mahallesi Çamlıçeşme Sokak'ta "polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir iş yerinde, gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda biri ağır olmak üzere yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Patlama anı kamerada

İş yerindeki patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla dumanların yükseldiği iş yerindeki çalışanların kendilerini dışarıya attığı görülüyor. Bu sırada çevredekiler yardıma koşuyor.