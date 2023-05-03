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Türkiye
AA 03.05.2023 10:47

Suç örgütü üyesi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

Organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında elebaşı Barış Boyun'un sağ kolu olarak bilinen Kemal Ü. Bolu'da yakalandı. Şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Suç örgütü üyesi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un elebaşılığındaki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yaptığı operasyon sonrasında çalışmalarını sürdürdü.

Örgütün içerisinde yüksek konumda bulunduğu, kentteki gece kulübü görevlilerinin öldürülmesi ile iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırıların azmettiricisi olduğu tespit edilen, kamuoyunda "Babanın Oğlu Kemal" olarak bilinen Kemal Ü'nün yurt dışına kaçacağını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

Bolu'da gözaltına alındı

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelinin E.A. adına sahte kimlik düzenlediğini ortaya çıkaran ekipler, yurt dışına kaçmak için İstanbul'dan kara yoluyla hareket eden şüpheliyi Bolu'da aracını durdurarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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