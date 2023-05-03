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Türkiye
AA 03.05.2023 09:49

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün güncel faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Ocak ayında örgütün güncel yapılanmasını deşifre eden ekipler, ele geçirilen dijital materyalleri inceledi.

Bu kapsamda örgüt içerisinde güncel olarak eylem ve faaliyet yürüten, gizli haberleşme yöntemi "Signal" programı üzerinden iletişim kuran 14 şüpheliyi daha tespit etti.

Ekipler, belirledikleri 12 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise suç unsuru olabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, 9 bin 417 dolar, 152 bin lira ile 95 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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