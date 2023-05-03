Az Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 03.05.2023 07:15

TCG Anadolu İzmir'de

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra İzmir'e vardı.

TCG Anadolu İzmir'de
[Fotograf: İHA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG Anadolu, 17- 23 Nisan tarihleri arası İstanbul Sarayburnu’na yanaşarak vatandaşların ziyaretine açıldı.

24 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’ndan geçerek vatandaşları selamlayan TCG Anadolu, tekrardan Sarayburnu’na demir atmıştı. 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiği gemi İstanbul liman ziyaretini tamamladıktan sonra dün İzmir’e gelmek için yola çıktı.

İstanbul’dan yola çıkan TCG Anadolu, dün saat 19.15 sıralarında Çanakkale Şehitler Abidesini selamladı.

Ardından Ege Denizine doğru yolculuğunu sürdüren Türkiye’nin en büyük askeri gemisi, sabah saat 06.40 sıralarında İzmir Körfezine giriş yaptı.

TCG Anadolu, İzmir’e giriş yaptığı sırada körfez gemi trafiğine kapatıldı. Devasa geminin geçişi sırasında 6 römorkör ve sahil güvenlik botlarının gemiye eşlik ettiği görüldü.

İzmir limanına demirleyen TCG Anadolu, bugün saat 12.00’de vatandaşların ziyaretine açılacak.

"Son haftayı buraya ayırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'deki konuşmasında "Son hafta TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin, her zaman bu fırsatı yakalayamazsınız. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki finali burada yapalım" ifadelerini kullanmıştı.

TCG Anadolu'nun özellikleri

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

ETİKETLER
İzmir TCG Anadolu
Sıradaki Haber
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 31 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:53
Yeni Zigana Tüneli hizmete giriyor
08:48
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
08:46
Bakü'de "Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geleceği" konferansı düzenlendi
08:38
AB: Kosova ve Sırbistan akıbeti bilinmeyen şahıslarla ilgili uzlaşmaya vardı
08:34
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde taraflar arasında ateşkes sağlandı
08:29
Japon hükümeti, Fukuşima'ya yakın İitate bölgesinin tahliye emrini kaldırdı
Konya'da 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi İlk Teslimat Töreni yapıldı
Konya'da 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi İlk Teslimat Töreni yapıldı
FOTO FOKUS
Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ