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Türkiye
AA 03.05.2023 02:35

Adana'da aile faciası: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da, tartıştığı karısını ve kayınvalidesini öldürüp kayınbabası ve engelli kayınbiraderini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Adana'da aile faciası: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde, M.Ö.D, belirlenemeyen bir nedenle karısı İptahal Baba, kaynanası İnayet Hellah ve kayınbabası Abdo Baba ile tartıştı.

Tartışma sırasında M.Ö.D. yanındaki bıçakla eşini, kayınvalidesini, kayınbabasını ve engelli olduğu belirtilen kayınbiraderi Yahya Baba'yı bıçakla boğazından yaraladı.

M.Ö.D. olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, İnayet Hellah'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti, yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İptahal Baba, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Engelli kayınbiraderin ve kayınbabanın durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.Ö.D'yi gözaltına aldı.

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